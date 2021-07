Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Sergio Rico bloqué… par Leonardo ?

Publié le 27 juillet 2021 à 21h10 par T.M.

Afin de pallier le départ de Mike Maignan, le LOSC penserait à Sergio Rico. Mais cela serait sans compter sur Leonardo.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, Sergio Rico n’a désormais plus sa place au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, lui qui était précédemment la doublure de Keylor Navas. N’ayant plus sa place à Paris, l’Espagnol doit donc trouver un nouveau club cet été et il pourrait bien rester en Ligue 1. En effet, ces dernières heures, il a notamment été question d’un gros intérêt de la part du LOSC, qui cherche toujours à remplacer Mike Maignan, parti au Milan AC. Rico pourrait donc filer chez les Dogues. A moins que…

Le veto du PSG ?