Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Allegri, Pochettino… Pérez a enchainé les échecs pour oublier Zidane !

Publié le 27 juillet 2021 à 20h30 par T.M.

Fin mai, le Real Madrid a dû gérer le départ de Zinedine Zidane, fatigué de sa dernière saison avec la Casa Blanca. Florentino Pérez s’est alors tourné vers Carlo Ancelotti pour prendre les rêves des Merengue, mais l’Italien n’aurait pas du tout été le premier choix.

Du côté du Real Madrid, la pression est immense. Zinedine Zidane en a d’ailleurs fait les frais, lui qui a dû gérer les critiques ainsi que les nombreuses rumeurs autour de son avenir lors du dernier exercice. Fatigué de tout cela et bien qu’il avait encore un an de contrat avec les Merengue, le Français a laissé sa place sur le banc de touche. Un coup dur pour Florentino Pérez qui souhaitait s’appuyer sur Zidane pour mener à bien sa révolution. Pour le président du Real Madrid, il a donc fallu partir en quête d’un nouvel entraîneur et après quelques jours de recherches, c’est Carlo Ancelotti qui a posé ses valises dans la capitale espagnole. Alors que l’Italien officiait jusque là à Everton, il n’a pas hésité longtemps quand Florentino Pérez l’a appelé, acceptant ainsi de revenir au Real Madrid, où il a déjà entrainé entre 2013 et 2015.

Ancelotti, une simple roue de secours !