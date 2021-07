Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Thomas Tuchel passe à l’attaque pour Jules Koundé !

Publié le 27 juillet 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que le la défense du Real Madrid s’est considérablement affaiblie, le club de la capitale espagnole a été annoncé sur les traces de Jules Koundé. Mais Chelsea semble déterminé à contrarier les plans de l’écurie madrilène…

Le moins que l’on puisse dire est que la défense du Real Madrid a connu un énorme bouleversement. En effet, ses deux titulaires de la saison passée, à savoir Sergio Ramos et Raphaël Varane, ne seront plus au club au coup d’envoi de l’exercice 2021/2022. En effet, le premier cité a tout d’abord quitté les Merengue au terme de son contrat pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Quant à l’international français, celui-ci devrait rejoindre Manchester United dans les prochains jours alors qu’il était sous contrat avec le Real Madrid jusqu’au 30 juin prochain. Ainsi, le club madrilène se retrouve démuni en charnière centrale et doit envisager le recrutement d’un nouvel homme dans ce secteur. Dans cette optique, Jules Koundé a été annoncé comme étant l’une des pistes de la direction du club présidée par Florentino Pérez.

