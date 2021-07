Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Raphaël Varane est bien bouclé !

Publié le 27 juillet 2021 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane devrait quitter le Real Madrid dès cet été. En effet, Manchester United aurait trouvé un accord total avec le club merengue pour un transfert à hauteur de 50M€. Ainsi, il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que Raphaël Varane ne s'envole vers l'Angleterre, n'observe une quarantaine, ne passe sa visite médicale et ne signe un contrat de cinq saisons avec les Red Devils.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Raphaël Varane devrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement à l'été 2022. En effet, le défenseur français n'est pas parvenu à se mettre d'accord avec la direction du Real Madrid pour prolonger. Dans cette optique, il devrait rejoindre Manchester United lors de ce mercato estival. D'après les dernières indiscrétions de Sky Sport Italia , les Red Devils auraient déjà trouvé un accord à hauteur de 50M€ avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane. Ainsi, le Français devrait très bientôt signer un contrat de cinq saisons avec les Red Devils .

Pour Raphaël Varane, c'est bel et bien bouclé !