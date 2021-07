Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Manchester United, les portes sont grandes ouvertes pour Leonardo !

Publié le 27 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que Leonardo n’aurait pas fini son recrutement pour le PSG, son bonheur pourrait notamment se trouver du côté de Manchester United.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG a frappé très fort avec 4 recrues de poids : Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Alors que le club de la capitale est en train de bâtir une véritable armada, d’autres stars pourraient se greffer à cet effectif XXL de Mauricio Pochettino. Depuis plusieurs jours désormais, on parle notamment d’une arrivée de plus en plus proche de Paul Pogba. Mais pas seulement…

Une chance avec Pogba et Lingard !