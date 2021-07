Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation dans le feuilleton Pogba !

Publié le 26 juillet 2021 à 20h10 par Th.B.

Alors que le PSG aurait déposé son regard sur Paul Pogba, dont le contrat à acheter Manchester United court jusqu’en juin 2022, Leonardo n’aurait pas encore dégainé pour le Français.

Après être parvenu à mettre la main sur quatre recrues en les personnes de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et plus récemment Gianluigi Donnarumma, Leonardo continuerait de rêver plus grand pour le PSG. En effet, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait des vues du côté de Manchester United et plus particulièrement pour Paul Pogba. Sous contrat jusqu’en juin 2022 au sein du club mancunien, le champion du monde tricolore ne parviendrait pas à avancer au niveau d’une potentielle prolongation de contrat avec ses dirigeants. En effet, d’après The Manchester Evening News , la situation serait bloquée entre les deux parties. De quoi donner espoir au PSG ? Pas vraiment.

Pas d’offre du PSG pour Pogba et United passe à l’action !