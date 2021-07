Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane offrirait Pogba sur un plateau à Leonardo !

Publié le 26 juillet 2021 à 20h30 par Th.B.

Alors que Raphaël Varane serait sur le point de s’engager en faveur de Manchester United, Paul Pogba serait pour sa part poussé vers la sortie par ses dirigeants pour une raison économique. Le PSG aurait donc le champ libre, à condition de dégainer.

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, place… à Paul Pogba ? Ces dernières semaines, L’Équipe a révélé que les trois priorités estivales de Leonardo seraient un milieu de terrain, un latéral droit et un arrière gauche. Avec le recrutement de Wijnaldum et d’Hakimi, on pourrait penser que le directeur sportif du PSG se focaliserait sur la pièce manquante de son puzzle, à savoir un défenseur gauche. Cependant, la possible disponibilité de Paul Pogba redistribuerait les cartes. Bien qu’Eduardo Camavinga ou encore Manuel Locatelli aient été qualifiés d’options pour le PSG, Pogba serait la piste privilégiée. Néanmoins, pour que cette opération puisse se concrétiser, le club de la capitale serait dans l’obligation de se séparer de trois à cinq joueurs cet été selon CBS Sports. En outre, Manchester United ne jetterait pas vraiment l’éponge puisque selon Fabrizio Romano, les Red Devils seraient déterminés à l’idée de conserver Paul Pogba et de poursuivre les négociations quant à la prolongation de son contrat expirant en juin 2022. La balle pourrait cependant être dans le camp du PSG.

Pas de prolongation à Manchester United ?

Ce lundi, le dossier Paul Pogba semble avoir pris un tournant décisif et notamment grâce au feuilleton Raphaël Varane. En effet, Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano ont révélé que le transfert de Varane vers Manchester United serait imminent alors qu’ ESPN expliquait au cours de la journée que Manchester United pourrait tenter d’inclure Paul Pogba dans l’opération afin de convaincre le Real Madrid de céder Varane. Ce qui serait quasiment chose faite à présent. En outre, ESPN a confié qu’une prolongation de contrat ne devrait pas avoir lieu pour Pogba à United. De plus, on ne croirait plus à une telle éventualité au sein de la direction du club mancunien. En cas d’offre du PSG, Manchester United serait prêt à laisser filer Pogba afin de ne pas témoigner de son départ libre de tout contrat au cours de la prochaine intersaison.

Pourquoi le PSG a un boulevard pour Pogba !