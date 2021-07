Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba aurait une grande priorité pour son avenir !

Publié le 27 juillet 2021 à 19h15 par T.M.

Aujourd’hui, Paul Pogba semble donc se rapprocher du PSG. Pour autant, cela ne serait clairement pas la destination préférée du joueur de Manchester United.

N’ayant plus qu’un an de contrat à Manchester United, Paul Pogba se rapproche d’un départ. Et cette fois, l’international français devrait bel et bien faire ses valises. Souvent annoncé loin des Red Devils, le joueur d’Ole Gunnar Solskjaer était jusqu’à présent toujours resté, mais cette été, cela devrait aboutir à un départ. Et actuellement, c’est du côté du PSG que Pogba est envoyé. En train de monter une véritable armada dans la capitale, Leonardo se démènerait actuellement pour recruter le champion du monde.

Le Real Madrid, la priorité !