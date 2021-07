Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris anticipe un possible départ de Kimpembe...

Publié le 28 juillet 2021 à 18h15 par La rédaction

Un élément tend à indiquer de manière claire que le PSG n’exclut pas un transfert de Presnel Kimpembe dans les prochaines semaines. Explication.

Dans son édition de mardi, le quotidien sportif italien Tuttosport affirme que les échanges entre Leonardo et Fali Ramadani, l’agent de Kalidou Koulibaly, le défenseur central international sénégalais de Naples, seraient constants. Selon Tuttosport , Naples chercherait à vendre Koulibaly afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses, le club italien exigeant autour de 50 millions d’euros pour le transfert.

Si Leonardo discute pour Koulibaly…

Si l’on en croit le média italien, le PSG serait donc bien positionné pour récupérer Koulibaly cet été. Si cette information est confirmée, alors elle signifie de manière très claire que Leonardo anticipe un possible départ de Presnel Kimpembe, qui serait pisté par Chelsea, et que cette option serait de plus en plus concrète. En effet, avec la signature de Sergio Ramos libre, seul le départ d’un poids lourd dans l’axe est susceptible de déclencher un recrutement comme celui de Koulibaly. Si Leonardo a ouvert le dossier du Sénégalais, c’est donc qu’il envisage bien le transfert du défenseur tricolore.