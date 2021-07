Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri au courant pour Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 28 juillet 2021 à 17h15 par A.C.

Massimiliano Allegri semble avoir les idées claires concernant sa Juventus, avec ou sans Cristiano Ronaldo...

Le 26 juillet dernier, Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin des entrainements avec la Juventus, après un Euro quelque peu décevant et des vacances bien méritées. A Turin, il a notamment pu retrouver un Massimiliano Allegri qui a déjà annoncé attendre beaucoup de sa part. « Ronaldo est un immense champion, un grand joueur et un garçon intelligent. Hier il est revenu et nous avons parlé. Je lui ai dit que cette année est importante et que je suis content de le retrouver » a déclaré celui qui a retrouvé la Juventus, deux ans après son départ. « Il a une plus grande responsabilité qu’il y a trois ans. En plus de ses qualités de buteur, j’attends de sa part une responsabilité d’un homme de 36 ans. Il est revenu avec des grands objectifs en tête. Je suis très heureux de l’équipe à ma disposition et je pense que nous pourrons faire une excellente saison ». Suffisant pour mettre un terme aux spéculations concernant une possible arrivée au Paris Saint-Germain ?

Allegri est prêt à tout