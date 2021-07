Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sait à quoi s’en tenir pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 28 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré l’intérêt annoncé du PSG, Cristiano Ronaldo devrait finalement rester à la Juventus Turin cette saison comme l’a clairement laissé entendre Massimiliano Allegri.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo fait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs mois avec notamment un intérêt du PSG à son égard. L’attaquant portugais, qui est annoncé dans le collimateur Qatar depuis plusieurs années maintenant, pourrait venir remplacer Mbappé si ce dernier venait à quitter le PSG cet été. Toutefois, en conférence de presse mardi, Massimiliano Allegri a indiqué qu’il souhaitait pouvoir compter sur Ronaldo cette saison à la Juve.

« Nous avons parlé avec Ronaldo »