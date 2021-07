Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Allegri annonce la couleur pour Dybala !

Publié le 27 juillet 2021 à 16h25 par La rédaction

Un temps annoncé sur le départ, Paulo Dybala devrait manifestement connaître une nouvelle saison avec la Juventus sous les ordres de Massimiliano Allegri.