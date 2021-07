Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joli coup à 50M€ refusé par Koeman ?

Publié le 28 juillet 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors que Joan Laporta veut encore renforcer le secteur défensif du FC Barcelone cet été, le nom de Cristian Romero est apparu. Toutefois, le joueur de l'Atalanta ne ferait visiblement pas l'unanimité en interne.

Le secteur défensif du FC Barcelone a été ciblé cette saison comme un vrai problème pour le club catalan et Ronald Koeman. Pour cela, Joan Laporta compte bien renforcer sa défense cet été et le président barcelonais a commencé avec le retour d’Eric Garcia en Catalogne. Le chantier défensif semble néanmoins loin d’être terminé pour le FC Barcelone, et plusieurs joueurs sont ciblés par Joan Laporta ces derniers jours. Si la piste de Cristian Romero pourrait paraître crédible et intéressante pour le FC Barcelone, le défenseur argentin de l'Atalanta Bergame aurait été rejeté par la direction catalane pour une raison simple.

Le profil de Romero dérange le Barça