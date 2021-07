Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait la décision de ce champion d'Europe !

Publié le 28 juillet 2021 à 0h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Lorenzo Insigne aurait alarmé Leonardo, le directeur sportif du PSG. Toutefois, l'attaquant du Napoli ne serait pas prêt à faire ses valises cet été. En effet, Lorenzo Insigne aurait décidé de rester chez les Azzurri coute que coute, et ce, même s'il ne prolongeait pas avec son club.

Pour renforcer l'attaque de Mauricio Pochettino, Leonardo aurait coché le nom de Lorenzo Insigne. Tout juste auréolé de son titre de champion d'Europe, l'international italien n'a plus qu'une année de contrat avec le Napoli. Alors que les Azzurri pourraient le vendre cet été pour éviter un départ libre et gratuit à l'été 2022, le directeur sportif du PSG serait en embuscade. Toutefois, Lorenzo Insigne, lui-même, pourrait bloquer son départ lors de ce mercato estival.

Lorenzo Insigne exclut un départ cet été