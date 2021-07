Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision forte prise pour ce protégé de Koeman !

Publié le 27 juillet 2021 à 23h00 par La rédaction

Bien que le FC Barcelone cherche à dégraisser cet été, la porte de sortie ne serait pas ouverte pour tous les joueurs de Ronald Koeman.

Le FC Barcelone connaît un été plutôt agité, et Joan Laporta est sur tous les fronts lors de ce mercato estival. Si des arrivées importantes sont déjà à noter du côté de la Catalogne, le président barcelonais doit aussi régler le cas de Lionel Messi et sa prolongation à Barcelone. Des négociations qui prennent du temps pour la direction catalane et qui pourraient empêcher Ronald Koeman de bien préparer la saison prochaine. Joan Laporta ne devrait pas s’arrêter là sur le marché des transferts, tant l’effectif barcelonais possède encore des manques notamment sur le secteur défensif. Le président du FC Barcelone aurait même rembarré un énorme concurrent qui voudrait lui piquer une pépite du club.

Barcelone recale le Bayern pour Dest