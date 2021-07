Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tebas, Liga… Laporta reçoit un soutien inattendu pour l’avenir de Messi !

Publié le 27 juillet 2021 à 22h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone n’a toujours pas officialisé la prolongation de Lionel Messi, actuellement libre de tout contrat, Ángel Torres, président de Getafe, appelle la Liga à intervenir pour permettre au sextuple Ballon d’Or de rester en Espagne.

Si Lionel Messi et le FC Barcelone sont disposés à poursuivre leur histoire commune pour quelques saisons supplémentaires, aucune annonce n’a encore été faite concernant la prolongation de l’international argentin. Et pour cause, le club culé est dans l’incapacité de boucler financièrement ce dossier. Plusieurs départs sont nécessaires pour permettre au Barça de prolonger Lionel Messi sans pour autant faire exploser la masse salariale, un feuilleton qui inquiète la Catalogne, mais pas que.

« Parfois, il faut lever un peu la main »