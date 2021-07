Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar est enfin terminé !

Publié le 27 juillet 2021 à 19h30 par H.G.

Alors qu’il a prolongé son contrat au PSG il y a quelques mois, Neymar n’aurait plus la moindre chance de quitter le club de la capitale, tout du moins à court ou moyen terme.

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone, Neymar a longtemps voulu quitter le club de la capitale française. Ses envies d’ailleurs avaient même engendré un énorme feuilleton au cours de la fenêtre estivale des transferts 2019. Lors de celle-ci, le Barça avait effectué tout son possible dans l’optique de rapatrier son ancien numéro 11, mais il avait finalement du se raviser face à la position ferme du PSG qui n’avait de cesse de réclamer une somme d’argent que le club catalan ne pouvait pas dépenser. Resté au sein des pensionnaires du Parc des Princes, tout le monde imaginait que Neymar allait partir un an plus tard. Mais finalement, l’international brésilien a fini par tomber sous les charmes de la Ville Lumière . Épanoui jamais comme, montrant toute sa joie à Paris après la période du premier confinement, le médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016 était métamorphosé et a fini par prolonger son contrat en mai dernier.

Neymar est au PSG pour du très long terme !