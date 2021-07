Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de Neymar possible à Barcelone ? La réponse !

Publié le 27 juillet 2021 à 14h45 par La rédaction

Les relations entre le FC Barcelone et Neymar étaient houleuses depuis son départ pour le PSG en 2017. Si les deux parties semblent avoir fait la paix lundi, un retour du Brésilien au club culé resterait inenvisageable.

Lors du mercato estival 2017, le PSG avait frappé un grand coup en recrutant Neymar, alors au FC Barcelone, pour 222M€. Un transfert qui aurait dépassé le cadre du football, puisque le Barça et Neymar étaient depuis entrés dans un énorme conflit juridique. La cause ? Une prime XXL de 40M€ réclamé par le Brésilien auprès des dirigeants barcelonnais. Pour autant, le Barça semble avoir fait une croix sur cette affaire, comme le club l'a déclaré lundi dans un communiqué : « Le FC Barcelone informe qu'il a trouvé un accord extra-judiciaire et amiable concernant les différents litiges en cours avec le joueur Neymar da Silva Santos Júnior. » Une paix qui aurait pu présager un possible retour de Neymar à Barcelone...

Un retour de Neymar au Barça écarté