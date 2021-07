Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Le Barça et Neymar enterrent la hache de guerre !

Publié le 26 juillet 2021 à 14h00 par T.M.

Depuis le départ de Neymar en 2017, le FC Barcelone est entré dans une guerre juridique avec le joueur du PSG. Une guerre qui a toutefois pris fin ce lundi.

A l’été 2017, la planète football a tremblé suite au départ de Neymar pour le PSG, qui n’a pas hésité à payer les 222M€ de sa clause libératoire. Impuissant, le FC Barcelone n’a rien pu faire. De plus, par la suite, les choses se sont gâtées entre les Blaugrana et la star brésilienne puisqu’une guerre juridique avait débuté notamment concernant une énorme prime de prolongation de plus de 40M€ réclamée par le joueur du PSG. Cela faisait ainsi depuis près de 4 ans désormais que cette histoire entre le Barça et Neymar était devant les tribunaux.

La guerre est finie !