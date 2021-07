Foot - PSG

PSG : Wijnaldum s’enflamme totalement pour Neymar !

Publié le 22 juillet 2021 à 23h45 par T.M.

En rejoignant le PSG, Georginio Wijnaldum aura notamment l’occasion d’évoluer avec Neymar. Un joueur que le Néerlandais admire énormément.

Alors que Mauricio Pochettino pouvait déjà compter sur de nombreuses stars au PSG, d’autres se sont rajoutées à celles-ci lors de ce mercato estival. Cela a notamment commencé avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Libre suite à la fin de son contrat, le Néerlandais a préféré rejoindre le PSG ou au FC Barcelone. Le voilà désormais au sein du club de la capitale, où il pourra notamment évoluer aux côtés d’un certain Neymar. Et Wijnaldum garde d’ailleurs un incroyable souvenir du prodige brésilien.

« J'avais été très impressionné par Neymar »