PSG : Diallo rend hommage aux pépites du PSG !

Publié le 21 juillet 2021 à 21h40 par La rédaction

Ce mercredi, le PSG s'est imposé face à Augsbourg (2-1). Suite à cette rencontre, Abdou Diallo a tenu à mettre en avant les talents parisiens.