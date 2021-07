Foot - PSG

PSG : Zlatan Ibrahimovic n’a pas oublié Paris !

Publié le 15 juillet 2021 à 23h05 par La rédaction mis à jour le 15 juillet 2021 à 23h19

En quatre saisons, Zlatan Ibrahimovic a laissé un souvenir inoubliable au PSG. Mais au vu de sa dernière story instagram, Paris l'a également marqué !