PSG : Ronaldinho rend un grand hommage à Neymar et Mbappé !

Publié le 10 juillet 2021 à 20h45 par La rédaction

Alors que Neymar et Kylian Mbappé font actuellement le bonheur du PSG, Ronaldinho n'a pas caché son admiration pour ses successeurs au Brésil et au sein du club de la capitale.

Un hommage vibrant. Ronaldinho, la légende brésilienne passée par le FC Barcelone, l’AC Milan mais aussi le Paris Saint-Germain est fan de Neymar et Kylian Mbappé. Selon l’ancien numéro 10 catalan, Neymar est apprécié de tous les Brésiliens. Et ce n'est pas tout.. Ronaldinho s’est également exprimé sur Kylian Mbappé, lors de son interview accordée à France Football . Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Ballon d’Or 2005 n’a pas tari d’éloges sur le numéro 7 parisien.

« Il a toutes les qualités pour conquérir le ballon d’or »