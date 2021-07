Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo a trouvé la solution pour Marco Verratti !

Publié le 10 juillet 2021 à 3h45 par A.M.

Habitué à critiquer Marco Verratti, Daniel Riolo estime le milieu de terrain italien n'est jamais meilleur que lorsqu'il n'est pas le patron de l'entrejeu.

Redevenu titulaire avec la sélection italienne à l'Euro, Marco Verratti a pris la place de Manuel Locatelli et donne raison à Roberto Mancini malgré les prestations très abouties du joueur de Sassuolo. Il faut dire que le milieu de terrain du PSG n'est pas le patron du milieu de terrain, rôle qui incombe à Jorginho. Et cela convient parfaitement à Marco Verratti, comme à l'époque à laquelle il évoluait aux côtés de Thiago Motta au PSG. C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo.

«Il est bien quand ce n’est pas de lui que l’on attend la lumière»