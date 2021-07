Foot - PSG

PSG - Malaise : Le Graët répond aux critiques sur le niveau de Kylian Mbappé !

Publié le 9 juillet 2021 à 21h15 par G.d.S.S.

Très critiqué en raison de ses performances jugées décevantes à l’Euro, et alors que sa situation contractuelle au PSG fait couler beaucoup d’encre, Kylian Mbappé a été défendu par Noël Le Graët.

Au cœur des critiques cristallisées par l’élimination de l’équipe de France dès le stade des 8es de finale de l’Euro 2020, par la Suisse, Kylian Mbappé a été désigné comme étant l’un des principaux responsables de la bévue. L’attaquant du PSG n’a pas inscrit le moindre but durant la compétition, ratant même le tir au but tristement décisif lors de la défaite des Bleus face aux Helvètes. Et malgré la pluie de critiques qui s’est ensuite abattue sur Mbappé, Noël Le Graët a tenu à assurer sa défense dans un entretien accordé au Figaro .

« Il n’a pas été en réussite, mais… »