PSG : L’énorme mise au point de Neymar sur le Ballon d’Or !

Publié le 10 juillet 2021 à 15h10 par B.C.

Promis au Ballon d’Or depuis plusieurs années, Neymar n’est pas encore parvenu à remporter le Graal alors qu’il fêtera ses 30 ans en février prochain. Interrogé sur le sujet, la star du PSG a relativisé.

Alors qu’il a quitté le FC Barcelone en 2017 pour sortir de l’ombre de Lionel Messi, Neymar n’a pas totalement rempli sa mission au Paris Saint-Germain. Malgré une finale en 2020, l’attaquant brésilien n’est pas encore parvenu à remporter la Ligue des champions avec le club de la capitale, tandis que plusieurs blessures l’ont empêché de briller comme il l'espérait. Un rendement l'ayant empêché de décrocher le Ballon d’Or jusqu'à maintenant. Alors qu’il s’apprête à disputer la finale de la Copa America face au Brésil, un match qui pourrait justement avoir son importance dans la course au Ballon d’Or, Neymar assure ne pas se soucier de cette distinction individuelle.

« Les récompenses individuelles, c'est beau, c'est cool, mais pour moi, ce n'est pas un objectif »