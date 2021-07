Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant de Pochettino fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 5 juillet 2021 à 23h45 par La rédaction

Prêté au RC Lens la saison dernière, l’attaquant du PSG Arnaud Kalimuendo était présent au Camp des Loges ce lundi pour la reprise et en a profité pour évoquer son avenir.

Alors que le PSG est en passe d’officialiser les signatures d’Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, le vice-champion de France a également enregistré des retours de prêts, notamment celui du jeune attaquant Arnaud Kalimuendo. Prêté au RC Lens lors du dernier exercice, et auteur d’une saison de très bonne facture (7 buts et 5 passes décisives en 28 matches disputés), le joueur de 19 ans souhaite désormais s’imposer au PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024.

« Je dois faire le maximum pour rester ici le plus longtemps possible »