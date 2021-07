Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos va toucher le jackpot à Paris !

Publié le 4 juillet 2021 à 23h45 par H.G.

Alors qu’un accord aurait déjà été trouvé entre le PSG et Sergio Ramos, l’international espagnol devrait percevoir de jolis émoluments dans la capitale française.

Un an après le départ libre de Thiago Silva à Chelsea, le PSG a décidé de passer à l’action pour compenser son départ en recrutant Sergio Ramos, lui ont le contrat a expiré au Real Madrid le 30 juin dernier. En effet, il est annoncé ces dernières heures qu’un terrain d’entente contractuel a été trouvé entre le défenseur de 35 ans et le club de la capitale française. Et celui-ci pourrait permettre à Sergio Ramos de toucher un joli pactole pendant deux ans à Paris…

Un salaire de près de 15 M€/an à Paris pour Sergio Ramos ?

En effet, à en croire les informations dévoilées par Alfredo Pedulla ce dimanche soir, Sergio Ramos percevra un salaire de près de 15 M€/an au PSG, et ce en signant un contrat de deux ans plus éventuellement une option pour l’allonger. Du reste, le journaliste italien précise que les derniers détails pour son arrivée seront réglés ce lundi. Affaire à suivre dans les prochaines heures donc.