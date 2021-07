Foot - PSG

PSG : Pochettino affiche déjà ses ambitions XXL pour la saison à venir !

Publié le 14 juillet 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a déjà repris le chemin de l’entraînement et débute ce mercredi sa série de matchs de préparation estivale, Mauricio Pochettino affiche ses solides ambitions pour la saison à venir avec le club de la capitale.

La saison 2021/2022 démarre déjà pour le PSG ! Le club de la capitale a déjà bien entamé son mercato estival en ayant officialisé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi ainsi que Sergio Ramos, et Gianluigi Donnarumma s’apprête lui aussi à débarquer au Parc des Princes jusqu’en juin 2026. Et en attendant que d’autres ventes soient effectuées après celle de Mitchel Bakker, qui a quitté le PSG pour s’engager avec le Bayer Leverkusen pour 10M€ (bonus compris), Mauricio Pochettino affiche ses ambitions colossales pour ce nouveau exercice qui s’annonce.

« Jouer chaque rencontre avec l’envie de gagner »

Interrogé sur le site officiel du PSG, l’entraîneur évoque le style qu’il souhaite imposer à son collectif cette saison : « Nous voulons appliquer les mêmes préceptes que la saison passée. Nous voulons être une équipe agressive dans le bon sens du terme, être dominateur sur le terrain et jouer dans le camp adverse. Nous aimons le jeu et comprendre le jeu de nos joueurs, nous travaillons pour que l'entente soit la meilleure possible sur le terrain, et ce même au-delà du système que nous utilisons. Nous sommes clairs dans ce que nous attendons, sur la mentalité et sur les principes de jeu. Et surtout sur le fait de vouloir gagner chaque match, qui est un standard pour un club comme le Paris Saint-Germain. C'est notre plus grand défi, faire en sorte de ne pas différencier les compétitions, et jouer chaque rencontre avec la même envie de gagner », lâche Pochettino.

« Recommencer à gagner des titres »