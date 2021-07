Foot - PSG

PSG : L’énorme déclaration de Neymar à Lionel Messi !

Publié le 11 juillet 2021 à 19h45 par Th.B.

Malgré sa tristesse d’avoir perdu en finale de Copa America, Neymar s’est montré heureux de retrouver son grand ami Lionel Messi. Le numéro 10 du PSG s’est servi de ses réseaux sociaux pour féliciter « le meilleur joueur de l’histoire ».

Dans la nuit de samedi à dimanche, Neymar et Lionel Messi s’affrontaient au Maracana pour le premier trophée de Copa America, compétition que les stars brésilienne et argentine n’avaient jusqu’ici jamais remportée. Au terme d’un match haché et très physique, c’est l’ Albiceleste de Messi qui a pris le meilleur sur la Seleçao de Neymar grâce à un but d’Angel Di Maria en première période. De quoi permettre à Lionel Messi de gagner son premier titre majeur avec sa sélection. Forcément amer après cet échec, Neymar a été filmé en train de pleurer dans la foulée de la défaite du Brésil sur ses terres. Ce qui n’a pas empêché le numéro 10 du PSG de féliciter son ancien coéquipier au FC Barcelone sur les réseaux sociaux.

« Je suis allé faire un câlin au plus grand et au meilleur de l’histoire »