Foot - PSG

PSG : Neymar annonce la couleur pour son gros duel face à Lionel Messi !

Publié le 10 juillet 2021 à 15h30 par T.M.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésil affronte l’Argentine en finale de Copa America. Une rencontre qui sera surtout marquée par le duel entre les deux amis que sont Neymar et Lionel Messi. Et à quelques heures de ce rendez-vous si important, le joueur du PSG s’est prononcé sur cette bataille qui l’attend face à la Pulga.

Neymar et Lionel Messi sont au rendez-vous lors de cette Copa America. Que ce soit avec le Brésil et l’Argentine, les deux stars portent leur nation et cela a porté ses fruits jusqu’à présent puisque dans quelques heures, les deux équipes vont s’affronter au Maracana pour remporter cette Copa America. Alors, qui de la Seleçao de Neymar ou de l’Albiceleste de Messi soulèvera le trophée ? Le spectacle promet d’être grandiose, tant les deux amis impressionnent lors de ce tournoi. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives, Lionel Messi semble être en mission pour enfin remporter son premier trophée avec l’Argentine. Mais face à lui, il aura donc Neymar, lui aussi à la quête de son premier sacre avec sa sélection. Et bien que les deux joueurs soient proches depuis leur association au FC Barcelone entre 2014 et 2017, il n’y aura pas d’amitié qui tienne sur la pelouse du Maracana. Et à l’occasion d’un entretien accordé à la Fédération brésilienne, Neymar a clairement annoncé la couleur pour ce duel face à Messi.

« Messi est mon ami, mais je suis ici pour gagner »