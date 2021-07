Foot - PSG

PSG : Les dessous de la discussion entre Messi, Neymar et Paredes révélés !

Publié le 16 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Il y a quelques jours, une image a fait énormément parler en marge de la finale de Copa America, on y voyait ainsi Neymar, Leandro Paredes et Lionel Messi discutaient ensemble. Mais qu’ont-ils bien pu se dire ?

A l’occasion de la finale de Copa America entre le Brésil et l’Argentine, plusieurs amis étaient opposés. C’était notamment le cas pour les Parisiens, Leandro Paredes et Angel Di Maria d’un côté, Marquinhos et Neymar de l’autre. La star du PSG était également opposée à l’un de ses grands amis, Lionel Messi, qu’il a connu au FC Barcelone. Durant 90 minutes, ils se sont ainsi livrés une bataille pour remporter le trophée, mais après le coup de sifflet final, tout le monde est redevenu ami. On d’ailleurs pu voir Neymar, Lionel Messi et Leandro Paredes discuter pendant de longues minutes.

« On n’a pas parlé de la finale… »