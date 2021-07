Foot - PSG

PSG/OM : Strootman a déjà prévenu Wijnaldum !

Publié le 22 juillet 2021 à 19h20 par La rédaction

Désormais au PSG, Georginio Wijnaldum va donc connaitre le Classico face à l’OM. Un match dont il connait déjà quelques détails grâce à Kevin Strootman.