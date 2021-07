Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Jessy Moulin se livre sur son départ de l'ASSE !

Publié le 28 juillet 2021 à 1h15 par La rédaction

Cet été, Jessy Moulin a donc décidé de quitter l'ASSE pour filer du côté de Troyes. Un choix sur lequel le portier est revenu.

Après 22 ans d'histoire commune, Jessy Moulin a choisi de quitter l'ASSE. Le gardien des Verts a souvent été remplaçant lors de ses douze saisons professionnelles mais il a su se faire une place à part dans l'effectif et auprès des supporters stéphanois. La mise à l'écart de Stéphane Ruffier en 2020 lui a ouvert la possibilité de devenir titulaire, ces derniers mois, il a vu Etienne Green lui passer devant à l'ASSE. Et finalement, pour poursuivre sa carrière, Moulin a choisi de rejoindre l'effectif de Laurent Batlles à Troyes, promu en Ligue 1 cette saison.

Moulin revient sur le choix de l'ESTAC