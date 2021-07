Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance est claire pour Antoine Griezmann !

Publié le 28 juillet 2021 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que l’avenir d’Antoine Griezmann au FC Barcelone s’écrit en pointillés, il n’y aurait que deux options pour son futur à l’heure actuelle.

Arrivé il y a deux ans au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a jamais réussi à s’imposer réellement au sein du club catalan. Et désormais, dans un contexte où le club catalan est dans l’embarras financièrement, chose qui l’empêche de boucler la prolongation de Lionel Messi, l’international français serait poussé vers la sortie par le club catalan. Dans ce contexte, un retour à l’Atlético de Madrid a été évoqué pour l’ancien joueur de la Real Sociedad, tandis que des clubs de Premier League ont aussi été cités comme de possibles destinations. Mais pour ces derniers cités, il n’y aurait pas le moindre espoir dans le dossier.

Ce sera soit le Barça, soit l’Atleti pour Antoine Griezmann