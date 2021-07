Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La mise au point de Moulin sur le départ de Stéphane Ruffier !

Publié le 25 juillet 2021 à 13h10 par T.M.

La saison dernière, l’ASSE a notamment été minée par la guerre avec Stéphane Ruffier. Un événement sur lequel est revenu Jessy Moulin.

Pendant plusieurs années, Stéphane Ruffier a été le gardien emblématique de l’ASSE. Alors que l’histoire était belle, elle s’est toutefois terminée sur un énorme point noir à cause notamment de l’arrivée de Claude Puel. Débarqué sur le banc des Verts, l’entraîneur stéphanois est parti en guerre avec Ruffier, ayant notamment fait le choix de mettre Jessy Moulin en tant que numéro 1. Un conflit qui s’est envenimé jusqu’à arriver au licenciement de l’international français. S’étant retrouvé au milieu de ce feuilleton malgré lui, Moulin, désormais à Troyes, a livré sa version.

« Moi j'ai juste cherché à faire mon travail »