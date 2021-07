Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, ESTAC... Les vérités de Jessy Moulin sur son départ !

Publié le 24 juillet 2021 à 16h00 par D.M.

Formé à l'ASSE, Jessy Moulin a pris la décision de quitter Saint-Etienne cet été et de rejoindre l'ESTAC. Le portier est revenu sur cette décision.

Jessy Moulin pensait s’installer durablement dans les buts après le départ prématuré de Stéphane Ruffier. Mais le portier a vécu une fin de saison compliquée. Doublé par le jeune Etienne Green dans la hiérarchie, le gardien de 35 ans a pris la décision de quitter l’ASSE et de rejoindre l’ESTAC. Un intérêt révélé en exclusivité par le10Sport.com. Jessy Moulin a signé un contrat de deux ans avec le club troyen et devrait devenir la nouvelle doublure de Gauthier Gallon.

« Mon départ n'était absolument pas prévu »