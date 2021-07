Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo perd la main dans ce dossier XXL !

Publié le 24 juillet 2021 à 14h45 par La rédaction

Alors qu'il est annoncé dans les petits papiers de Leonardo, Joaquin Correa s'éloignerait du PSG. L'Argentin intéresserait des écuries anglaises. Après Arsenal et Tottenham, c'est Everton qui se positionnerait sur l'attaquant de la Lazio.

Le PSG ne semble pas rassasié de son mercato estival. Leonardo a déjà concrétisé la venue de quatre renforts de poids avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Désormais, le directeur sportif parisien souhaiterait renforcer son attaque, après avoir enregistré des recrues sur toutes les autres lignes. Leonardo pourrait de nouveau piocher du côté de la Serie A, puisque le PSG suivrait la piste menant à Joaquin Correa, attaquant de la Lazio Rome. Pour autant, le dossier serait loin d'être évident pour Paris...

Ça se refroidit pour l'arrivée de Correa au PSG