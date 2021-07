Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL à oublier pour Leonardo ?

Publié le 24 juillet 2021 à 0h15 par A.C.

Pablo Sarabia aurait été proposé par Leonardo à la Lazio, afin d’attirer Joaquin Correa au Paris Saint-Germain.

Alors que l’on attend toujours le retour de Moise Kean et que Mauro Icardi semble poussé vers la sortie, Leonardo a activé une nouvelle piste en attaque. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain négocierait en effet avec la Lazio pour le transfert de Joaquin Correa. Le club romain a besoin de vendre, mais réclamerait entre 35 et 45M€ pour lâcher son joueur. Trop pour le PSG, qui aurait tout simplement proposé Pablo Sarabia plus une somme comprise entre 15 et 20M€. Cela ne semble toutefois pas avoir fait bouger les choses...

La Lazio pas du tout convaincue par Sarabia