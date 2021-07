Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment le Qatar a séduit Cristiano Ronaldo...

Publié le 23 juillet 2021 à 21h45 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent prêts à tout pour arracher Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Depuis leur arrivée au Paris Saint-Germain, les Qataris ont donné le ton avec un mercato fantastique. Cela a continué tout au fil de cette décennie, mais deux joueurs semblent toujours avoir été une obsession : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ça tombe bien, les deux semblent disponibles cet été ! Le premier n’est en effet plus lié au FC Barcelone depuis le 30 juin dernier, alors que le deuxième semble vouloir quitter la Juventus, à un an de la fin de son contrat. En Italie on assure que c’est bien le Portugais qui pourrait débarquer au PSG...

Doha déroule le tapis rouge à Cristiano Ronaldo