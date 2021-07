Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ira jusqu’au bout pour Moise Kean !

Publié le 27 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

De retour du côté d’Everton après son prêt au PSG, Moise Kean pourrait revenir à Paris au vu de la détermination de Leonardo de le conserver.

Cet été, Leonardo a mis l’accent sur le renforcement du secteur défensif de l’effectif du PSG avec deux défenseurs et un gardien recrutés. Au milieu de terrain, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a attiré Georginio Wijnaldum pourtant promis au FC Barcelone et libre de tout contrat en juin dernier. Et en attendant la potentielle venue de Paul Pogba, le PSG continuerait de faire pression sur Everton pour un nouveau prêt de Moise Kean selon Fabrizio Romano.

« Ils souhaitent récupérer Moise Kean »