Mercato - PSG : Paris passe à côté d’un joli coup…

Publié le 27 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Galatasaray aurait formulé plus qu’un simple intérêt pour Layvin Kurzawa, sa venue ne serait plus possible à présent. Un coup d’arrêt pour le PSG dans le dossier Paul Pogba notamment.

Les semaines se suivent et le mercato du PSG a déjà pris une belle forme. Avec quatre recrues enregistrées à de jour, l’heure serait toujours au renforcement de l’effectif de Mauricio Pochettino et notamment grâce à la piste Paul Pogba. Cependant, pour que le milieu de terrain de Manchester United, lié jusqu’en juin 2022 avec les Red Devils puisse débarquer au PSG, il faudrait que Leonardo réussisse à dégraisser son effectif en vendant cet été entre 3 et 5 joueurs selon CBS . Et après Mitchel Bakker, le directeur sportif du PSG aimerait boucler la vente de Layvin Kurzawa.

Kurzawa à Galatasaray, c’est râpé…