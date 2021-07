Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à prendre une incroyable décision avec Paul Pogba ?

Publié le 28 juillet 2021 à 16h45 par T.M.

Alors que Paul Pogba est annoncé toujours plus proche du PSG pour cet été, Leonardo serait actuellement en pleine réflexion concernant l’arrivée du joueur de Manchester United. Explications.

Le recrutement XXL du PSG est encore loin d’être terminé. Après avoir acté les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Leonardo continuerait encore de se démener en coulisse pour amener d’autres stars au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Et actuellement, un nom revient en boucle dans la capitale française : Paul Pogba. A un an du terme de son contrat avec Manchester United et visiblement pas décider à prolonger chez les Red Devils, l’international français pourrait donc s’envoler pour le PSG. Leonardo aurait même déjà entamé les discussions avec Mino Raiola, mais tout ne serait pas encore très clair côté parisien.

Et si Pogba arrivait… à l’été 2022 ?