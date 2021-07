Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier chaud de Leonardo sur le point de basculer ?

Publié le 28 juillet 2021 à 11h15 par A.C.

A la recherche d’un attaquant, Leonardo négocierait actuellement avec la Lazio pour Joaquin Correa, qui a remporté la Copa America cet été avec l’Argentine.

L’attaque du Paris Saint-Germain pourrait connaitre quelques changements. Performant au cours de son prêt, Moise Kean est reparti à Everton et un retour semble compromis pour le moment. Leonardo se bat pour l’offrir de nouveau à Mauricio Pochettino, tandis que Mauro Icardi semble être poussé vers la sortie, avec notamment un possible retour en Serie A. Ainsi, Leonardo travaillerait sur le recrutement de Joaquin Correa, qui aurait demandé un bon de sortie à la Lazio et dont le profil collerait parfaitement avec ceux de Kylian Mbappé et Neymar.

La Lazio finalement pas obligée de vendre Correa