Mercato - PSG : Leonardo craint encore une scénario catastrophe pour Pogba !

Publié le 28 juillet 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Paul Pogba, le club de la capitale ne serait pas encore pleinement convaincu du fait que l’international français ne prolongera pas à Manchester United.

À un an du terme de son contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait quitter l’écurie de Premier League au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Et visiblement, le PSG ne compte pas passer à côté de cette opportunité dans la mesure où il est annoncé avec grande insistance sur les traces de l’international français, d’autant plus que les derniers échos parus dans la presse indiquent que l’ancien joueur de la Juventus a repoussé une offre de prolongation de la part de Manchester United. Mais malgré cela, le PSG resterait sur ses gardes.

Le PSG sait que Manchester United veut prolonger Paul Pogba