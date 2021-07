Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet prévue dans le feuilleton Pogba ?

Publié le 28 juillet 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG semble jeter son dévolu sur Paul Pogba pour renforcer son milieu de terrain, il aurait été prévu que l’entourage du joueur rencontre Manchester United cette semaine.

En quête d’un nouveau renfort pour son entrejeu, le PSG semble clairement avoir fait de Paul Pogba sa priorité dans cette optique. Il faut dire que le club de la capitale a une occasion à saisir avec l’international français dans la mesure où il n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat à Manchester United. En ce sens, des discussions auraient déjà lieu avec le joueur et son entourage, même si aucune offre n’aurait encore été formulée par le PSG aux Red Devils .

Paul Pogba sera le seul à décider de son avenir