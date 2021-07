Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Le verdict est enfin tombé pour Kylian Mbappé !

Publié le 28 juillet 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà décidé de ne pas prolonger avec le PSG. Toutefois, un départ cet été serait à exclure totalement. D'une part, le Real Madrid serait dans l'incapacité de le recruter lors de ce mercato estival. D'autre part, Kylian Mbappé a annoncé que son plus grand rêve était de gagner la Ligue des Champions avec le PSG.

Arrivé à l'été 2017 à Paris, Kylian Mbappé n'a plus qu'une année de contrat avec le PSG. Dans cette optique, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient être contraints de vendre leur numéro 7 cet été s'ils ne parvenaient pas à le prolonger très rapidement ; et ce, pour éviter le pire scénario possible, à savoir un départ libre et gratuit à l'été 2022 après avoir déboursé 180M€. Longtemps dans l'indécision quant à son avenir, Kylian Mbappé aurait enfin tranché, et il aurait décidé de ne pas prolonger avec le club de la capitale. Ainsi, il n'existerait plus que deux options pour son avenir : prendre le large cet été et permettre au PSG d'encaisser un beau chèque ou évoluer une dernière saison sous les couleurs parisiennes et partir librement et gratuitement dans un an. Sachant que Kylian Mbappé voudrait à tout prix rejoindre le Real Madrid, c'est le second scénario qui devrait se produire.

«Madrid voit l'opération Mbappé comme impossible cet été»

Selon les informations de la Cadena Ser , le Real Madrid n'aurait pas les moyens de recruter Kylian Mbappé cet été à cause de la crise liée au coronavirus. Ainsi, le numéro 7 du PSG serait dans l'obligation de patienter une saison à Paris avant de pouvoir rejoindre la Maison-Blanche . « C'est un Madrid qui a besoin d'argent, même s'il n'est pas fauché, et puis il y a la question Kylian Mbappé. C'est impossible pour cet été sur le papier, mais Madrid n'exclut pas d'avoir le téléphone allumé au cas où Kylian ou le cheikh appellent. C'est la grande opération de l'année, Madrid la voit comme impossible cet été, mais se laisse la porte ouverte » , a expliqué Anton Meana.

«Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le PSG»