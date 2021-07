Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé !

Publié le 28 juillet 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé est à un an de la fin de son contrat au PSG, le Real Madrid rêverait toujours autant de son arrivée et serait prêt à tout dans cette optique.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé voit plus que jamais son avenir fait l’objet de spéculations. Et pour cause, l’international français n’a toujours pas renouvelé son bail au Paris Saint-Germain, bien au contraire même puisqu’il aurait même signifié à la direction parisienne qu’il ne voudrait pas prolonger en l’état. Dans ce contexte, le PSG continuerait de faire tout son possible dans l’optique de convaincre son joueur de renouveler son bail pour plusieurs années. Mais de son côté, le Real Madrid en ferait toujours sa cible idéale afin de lancer un nouveau cycle en son sein. Et malgré ses moyens financiers quelques peu limités en raison du passage de la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an, ce grand rêve de la Casa Blanca serait plus que jamais d’actualité.

Le Real Madrid est toujours autant obsédé par Kylian Mbappé !