Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans le dossier Pogba !

Publié le 29 juillet 2021 à 14h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba pourrait poser ses valises au PSG lors de ce mercato estival. Toutefois, ce dossier serait actuellement au point mort pour le club parisien.

Alors que son contrat arrivera à terme dans moins d'un an, Paul Pogba pourrait être vendu par Manchester United cet été pour ne pas être cédé librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation de La Pioche , le PSG est en embuscade pour s'offrir ses services lors de ce mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction de Liverpool a également un coup à jouer sur ce dossier, puisque Mino Raiola lui a proposé son poulain. Toutefois, Jürgen Klopp n'envisage pas de recruter Paul Pogba cet été. Selon nos informations du 29 juillet, le PSG est donc la piste la plus chaude du champion du monde français, bien que l'opération serait encore loin d'être finalisée.

Leonardo dans une impasse pour Paul Pogba ?