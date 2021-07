Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Option crédible dans le dossier Pogba !

Publié le 29 juillet 2021 à 13h45 par La rédaction

Le média anglais The Athletic a révélé que Leonardo réfléchirait à l’opportunité d’attendre un an pour recruter Paul Pogba libre. Analyse.

Ces dernières heures, le média anglais The Athletic a apporté de nouvelles révélations dans le dossier Paul Pogba au PSG. Il affirme en effet que Leonardo réfléchirait actuellement à l’opportunité d’attendre un an de plus pour le milieu de terrain français, afin d’être en mesure de le recruter libre. L’hypothèse apparaît sérieuse.

La bonne relation avec Raiola pourrait jouer à plein

En effet, la tentation d’avoir Pogba libre en juin 2022, afin de se conserver une marge de manœuvre supplémentaire pour se renforcer cet été, peut tout à fait exister. Et ce d’autant plus qu’avec la signature de Donnarumma, le PSG a consolidé le lien avec Mino Raiola, qui gère aussi les intérêts du milieu tricolore, ce qui ouvre la perspective d’un accord de principe fort sur Pogba, permettant la mise en place d’une telle stratégie d’attente.